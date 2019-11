Euroleague: MVP του Οκτωβρίου o Σέρχι Ροντρίγκεθ

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είναι αδιαμφισβήτητα ο ηγέτης της Αρμάνι Μιλάνο, οδηγώντας την ομάδα του Έτορε Μεσίνα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Ο «Τσάτσο» αναδείχτηκε MVP του μήνα Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμφανίσεις μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα ο Ισπανός γκαρντ μετράει μέχρι στιγμής 16,7 πόντους, 5,5 ασίστ, 2,7 ριμπάουντ, 1,2 κλεψίματα και 17,3 στο ranking ανά παιχνίδι.

Τα ποσοστά του μάλιστα έχουν ως εξής: 43% στα δίποντα, 44% στα τρίποντα και 95% στις βολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σέρχι αναδείχτηκε πολυτιμότερος για πρώτη φορά στην καριέρα του.

⭐ Sergio Rodríguez è il primo giocatore del mese in @EuroLeague ➡ https://t.co/0ONtB3GAnk

⭐ El Chacho is in full swing, as he’s the first EuroLeague Player Of The Month ➡ https://t.co/tIRpHFqdmv#insieme #EuroLeague #PlayerOfTheMonth #October #Chacho@SergioRodriguez pic.twitter.com/e79v15m7EB

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 4, 2019