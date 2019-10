Ιράκ : Πάνω από 40 οι νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Σε περισσότερους από 40 ανέρχεται ο αριθμός των διαδηλωτών που σκοτώθηκαν σήμερα στο Ιράκ, σε μια μέρα επανέναρξης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στις αρχές Οκτωβρίου.

Έντεκα διαδηλωτές σκοτώθηκαν το βράδυ καθώς επιχείρησαν να πυρπολήσουν την έδρα της σιιτικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπαντρ, την κύρια ομάδα του ισχυρού παραστρατιωτικού συνασπισμού Χασντ αλ Σαμπί στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Πριν από τον θάνατο των διαδηλωτών αυτών, σύμφωνα με επίσημες πηγές 30 διαδηλωτές σκοτώθηκαν στη Βαγδάτη και στο νότιο Ιράκ, όπου διαδηλωτές φώναζαν για την «πτώση του καθεστώτος» και επιτέθηκαν σε δεκάδες κυβερνητικά κτίρια και σε έδρες πολιτικών κομμάτων και παραστρατιωτικών οργανώσεων.

Δύο από τους διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους καθώς χτυπήθηκαν από δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης που δέχθηκαν στο πρόσωπο.

#IraqProtests: Protester dies instantly after being struck with a tear gas canister on the head, #Baghdad. pic.twitter.com/UUOhqiaEuR

— Rudaw English (@RudawEnglish) October 25, 2019