Ιράκ : Το αίμα δεν έχει τέλος – 23 οι νεκροί – Πυρά από την αστυνομία

Σε τουλάχιστον 23 ανέρχεται ο αριθμός των διαδηλωτών που σκοτώθηκαν σήμερα στο Ιράκ, εκ των οποίων 8 στη Βαγδάτη, ανακοίνωσε το βράδυ η κυβερνητική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην πρώτη μέρα της επανέναρξης ενός κινήματος διαμαρτυρίας που ξέσπασε στις αρχές Οκτωβρίου και έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους.

Τα μισά από τα θύματα είναι διαδηλωτές που δέχθηκαν πυρά καθώς επιτέθηκαν σε τοπικά γραφεία, στο νότιο τμήμα της χώρας, της σιιτικής πολιτοφυλακής Ασάιμπ Αχλ αλ-Χακ, μίας από τις σημαντικότερες οργανώσεις της Χασντ αλ Σαμπί, ενός ισχυρού συνασπισμού παραστρατιωτικών, τόνισαν ιατρικές και αστυνομικές πηγές.

Δύο από τους διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους καθώς χτυπήθηκαν από δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης που δέχθηκαν στο πρόσωπο.

#IraqProtests: Protester dies instantly after being struck with a tear gas canister on the head, #Baghdad. pic.twitter.com/UUOhqiaEuR

— Rudaw English (@RudawEnglish) October 25, 2019