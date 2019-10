Εσσεξ : Ποινική δίωξη για 39 ανθρωποκτονίες στον οδηγό του φορτηγού – ψυγείου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το «φορτηγό της φρίκης» στο Εσσεξ. Λίγη μόλις ώρα μετά τη σύλληψη και πέμπτου ατόμου, καθώς και τους ανατριχιαστικούς διαλόγους οικογένειας φερόμενου θύματος με τους διακινητές, το κουβάρι της υπόθεσης αρχίζει να ξετυλίγεται.

Οι βρετανικές Αρχές απήγγειλαν επισήμως κατηγορίες για διάπραξη 39 ανθρωποκτονιών κατά του οδηγού του φορτηγού που μετέφερε το κοντέινερ-ψυγείο εντός του οποίου βρέθηκαν 39 πτώματα.

Υπενθυμίζεται πως ο 25χρονος Μο Ρόμπινσον είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή ως ύποπτος, παρά το γεγονός ότι -σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του- ήταν εκείνος που είχε ενημερώσει τις αρχές για το μακάβριο περιεχόμενο στο φορτηγό.

Ο ίδιος κατηγορείται, επίσης, για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση ανθρώπων, συνωμοσία για υποστήριξη παράνομης μετανάστευσης και ξέπλυμα χρήματος.

Ο Μο Ρόμπινσον αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

Essex Police says 25-year-old Maurice Robinson has been charged with 39 counts of manslaughter and conspiracy to traffic people after the bodies of 39 people were found in a lorry container in Thurrock earlier this week

