Χιλή : Αλλη μια νύχτα ταραχών με τρεις νεκρούς

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά μέσα σε σούπερ μάρκετ, το οποίο λεηλατήθηκε τη χθεσινή νύχτα στο Σαντιάγο που πλήττεται από μεγάλες ταραχές εδώ και δύο ημέρες, ανακοίνωσαν οι αρχές στην πρωτεύουσα της Χιλής.

HAPPENING NOW – A state of emergency has been declared in the Chilean capital of Santiago. The iconic Enel building is on fire amid massive protests. The state of Emergency could last up to 15 days according to the constitution.

