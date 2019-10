Βαρκελώνη : Κλιμάκωση συγκρούσεων αυτονομιστών – αστυνομίας

Κλιμακώθηκαν οι βίαιες συγκρούσεις αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Βαρκελώνη, με διαδηλωτές να στήνουν οδοφράγματα και την αστυνομία να προσπαθεί να τους διασκορπίσει.

Μάλιστα, οι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αυτές οι βίαιες συγκρούσεις, οι οποίες έχουν βυθίσει στο χάος το κέντρο της πόλης, σημειώθηκαν κατά την πέμπτη μέρα κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας ενάντια στην καταδίκη των Καταλανών αυτονομιστών ηγετών σε βαριές ποινές κάθειρξης από την ισπανική δικαιοσύνη για τον ρόλο τους στην απόπειρα απόσχισης το 2017.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 525.000 άνθρωποι κατέκλυσαν χθες, Παρασκευή, τους δρόμους της Βαρκελώνης.

Hundreds of thousands of protesters are marching from five different Catalan cities to join the protest in Barcelona against the sentences of separatist leaders.

More on this story here: https://t.co/8grqMESik6 pic.twitter.com/bhUJroYgH7

