Η «Ραϊμόντα» από το θέατρο Μπολσόι στο Μέγαρο Μουσικής

Eντυπωσιακή αρχή για τις επιτυχημένες δορυφορικές μεταδόσεις παραστάσεων χορού από το Θέατρο Μπολσόι, με ένα κομψοτέχνημα του διεθνούς ρεπερτορίου που συνδυάζει δράση και ρομαντισμό. Ένα μπαλέτο με ουγγρικούς χορούς και τσάρντας που συνέθεσε ο σπουδαίος ρώσος μουσουργός Αλεξάντρ Γκλαζούνοφ. «Ραϊμόντα», την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό θέατρο της Μόσχας. Μια χορογραφία με θεαματικές σκηνές πλήθους και έναν ιδιαίτερα απαιτητικό πρωταγωνιστικό ρόλο, βασισμένη στο αριστούργημα του Μαριούς Πετιπά και διασκευασμένη από τον θρύλο των Μπολσόι Γιούρι Γκριγκορόβιτς, σε λιμπρέτο εμπνευσμένο από το πρωτότυπο λιμπρέτο της Λίντιας Πάσκοβα. Συμμετέχουν οι Πρώτοι Χορευτές, οι Σολίστ και το Corps de Ballet των Μπολσόι.

Η μετάδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου Χορός στο Μέγαρο – The Bolshoi Ballet Live from Moscow, o oποίος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Θέατρο Μπολσόι και την Pathé Live, μια σύμπραξη που προσφέρει τη δυνατότητα στους φίλους της ορχηστικής τέχνης, σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, να γνωρίσουν κορυφαία έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου μέσα από δορυφορικές προβολές παραστάσεων από τη ρωσική πρωτεύουσα (The Bolshoi Ballet Live from Moscow).

Η Ραϊμόντα…

… είναι αρραβωνιασμένη με τον ευγενή ιππότη Ζαν ντε Μπριέν, ο οποίος πολεμάει στο πλευρό του βασιλιά της Ουγγαρίας. Κι ενώ εκείνη τον περιμένει να επιστρέψει από τις Σταυροφορίες, ένας σαρακηνός ιππότης εμφανίζεται μυστηριωδώς και ζητάει επίμονα το χέρι της. Η Ραϊμόντα αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον απειλητικό ξένο που στοίχειωνε τα όνειρά της…

Ραϊμόντα [Raymonda]

Διάρκεια: 3 ώρες (με ένα διάλειμμα)

Μουσική Αλεξάντρ Γκλαζούνοφ

Χορογραφία Γιούρι Γκριγκορόβιτς (βασισμένη στην πρωτότυπη χορογραφία του Μαριούς Πετιπά)

Λιμπρέτο Γιούρι Γκριγκορόβιτς (πάνω στο πρωτότυπο λιμπρέτο της Λίντιας Πάσκοβα)

Με τους Πρώτους Χορευτές, τους Σολίστ και το Corps de Ballet των Μπολσόι

Τιμές εισιτηρίων

8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ) ● 15 € (γενική είσοδος)

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr

και σε όλα τα καταστήματα Public

Πληροφορίες

210 72 82 333

http://www.megaron.gr

