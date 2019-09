Το Κρεμλίνο ελπίζει να μην δημοσιοποιηθούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει οι ΗΠΑ να μην δώσουν στη δημοσιότητα απόρρητες πληροφορίες από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομόλογού του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλουμε να ελπίζουμε φυσικά ότι οι διμερείς μας σχέσεις (με τις ΗΠΑ), οι οποίες έχουν ήδη αρκετά σοβαρά προβλήματα, δεν θα φτάσουν σε αυτό το σημείο», σχολίασε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας που είχε ο Τραμπ στις 25 Ιουλίου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πολιτικού σκανδάλου που απειλεί τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Πεσκόφ εξήγησε άλλωστε ότι η δημοσιοποίηση του κειμένου της απομαγνητοφώνησης της συνομιλίας Τραμπ- Ζελένσκι έγινε μετά τη σύμφωνη γνώμη και των δύο χωρών. Υπογράμμισε όμως ότι το Κρεμλίνο δεν έχει λάβει αντίστοιχο αίτημα προς το παρόν.

Η συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δόθηκε στη δημοσιότητα από την επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου.

Πρόκειται για πέντε σελίδες που ανέβηκαν σε μορφή pdf μετά τις κατηγορίες των Δημοκρατικών. Σύμφωνα με αυτές, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο να διεξάγει έρευνα εις βάρος του πολιτικού του αντιπάλου, Τζο Μπάιντεν, με σκοπό να τον ζημιώσει στις εκλογές του 2020.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK

— The White House (@WhiteHouse) September 25, 2019