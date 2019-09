Ανακαλύφθηκε η «Μαγδαληνή που διαβάζει ξαπλωμένη» του Κορέτζιο;

Συγκλονίζει τον κόσμο της Ιστορίας της Τέχνης η πιθανή ανακάλυψη ενός από τα αριστουργήματα της ιταλικής Αναγέννησης που θεωρείτο χαμένο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για την «Μαγδαληνή που διαβάζει ξαπλωμένη» του Κορέτζιο, ίσως του σημαντικότερου εκπροσώπου της Σχολής της Πάρμας.

Στον χρωστήρα του ίδιου οφείλονται τα αριστουργηματικά έργα στον θόλο του Καθεδρικού Ναού της Πάρμας, καθώς και οι παγανιστικές θέες, όπως η «Δανάη» στη Βίλα Μποργκέζε της Ρώμης.

Τον πίνακα που έκανε την επανεμφάνισή του, ανακάλυψε και μελέτησε ο καθηγητής Ντέιβιντ Εξερτζιάν, ο οποίος και εξέθεσε τα ευρήματά του σε ένα εμπεριστατωμένο δοκίμιο, που δημοσίευσε τον περασμένο Ιούλιο στο Burlingrton Magazine.

Ο επαναστατικός – λόγω της στάσης και του νατουραλισμού στην απόδοση του μοντέλου του- πίνακας που παριστά την Μαγδαληνή, θεωρείτο μέχρι σήμερα από σύσσωμο τον κόσμο της Τέχνης, αυθεντικό έργο του Κορέτζιο, το οποίο μάλιστα είχε εξαφανιστεί από την Πινακοθήκη της Δρέσδης το 1945.

Ωστόσο ο καθηγητής Εξερτζιάν ανακάλυψε έγγραφο που πιστοποιεί πως ο πίνακας είναι στην ουσία ένα αντίγραφο, διά χειρός του μανιεριστή Τοσκάνου ζωγράφου Αλεσάντρο Αλόρι. Υπενθυμίζεται ότι το αριστούργημα αρχικά ανήκε στις συλλογές του Δούκα και κατόπιν κατέληξε στη Δρέσδη, από όπου και εξαφανίστηκε.

