Η πρώτη προπόνηση του Μανσίνι με τη φανέλα του Άρη

View this post on Instagram

📷: Η πρώτη προπόνηση του Daniel Mancini με την ομάδα μας σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του «Δασυγένειου», παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, Θόδωρου Καρυπίδη #ARISFC #training