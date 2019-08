Στη Ζενίτ ο Γουίλ Τόμας (pic)

Μετά από πέντε χρόνια στην Ισπανία με τις φανέλες των Μάλαγα και Βαλένθια, ο Γουίλ Τόμας γίνεται κάτοικος Ρωσίας.

Ο Τόμας υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και θα προσθέσει αρκετή ποιότητα στη θέση «4».

Την περσινή σεζόν με τη Βαλένθια ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε 10,6 πόντους, 4,5 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στα παιχνίδια της ισπανικής Λίγκας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές μέρες η Ζενίτ υπέγραψε και τον Γκουστάβο Αγιόν. Έτσι δημιουργεί μία πάρα πολύ καλή γραμμή ψηλών.

💫 Уилл Томас переходит в «Зенит»!

MVP финала Еврокубка будет защищать цвета нашей команды. Контракт подписан на два года.#Zenitbasket

//

Our club signed the Eurocup Finals MVP Will Thomas for two years. Welcome to Saint Petersburg, Will! pic.twitter.com/6LhR6aObU0

— БК «Зенит» (@zenitbasket) August 7, 2019