Επίσημο του Αντριάν στη Λίβερπουλ (vid)

Η Λίβερπουλ επισημοποίησε την απόκτηση του Ισπανού τερματοφύλακα, Αντριάν, με τον 32χρονο γκολκίπερ να αντικαθιστά τον Σιμόν Μινιολέ.

Ανακατατάξεις υπήρξαν στη θέση αναπληρωματικού τερματοφύλακα που θα πλαισιώσει το Νο.1 Άλισον. Ο Σιμόν Μινιολέ αποχώρησε ύστερα από 6 χρόνια στους «Reds», με τη μεταγραφή του στους Βέλγους να κοστίζει 7 εκατ. ευρώ. Λίγο αργότερα η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντριάν.

Ο Σεβιγιάνος τη φετινή χρονιά έμεινε ελεύθερος από την Γουέστ Χαμ, στην οποία αγωνιζόταν από το 2013, πραγματοποιώντας συνολικά 125 συμμετοχές στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η Λίβερπουλ απέκτησε έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στην Premier League, έχοντας γεμάτες σεζόν. Την τελευταία χρονιά όμως μπήκε στο περιθώριο στα «σφυριά», λόγω Λούκας Φαμπιάνσκι, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιήσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα.

Δείτε την ανάρτηση της Λίβερπουλ στα social media:

Welcome to the Reds, Adrian! 🔴🔴🔴 #LFC pic.twitter.com/bAc2UNtTKI

— Liverpool FC (@LFC) 5 Αυγούστου 2019