Το άσυλο, η αποφυλάκιση Κορκονέα και οι φόβοι της ΕΛΑΣ για αιματηρό τρομοκρατικό χτύπημα

Clashes between protesters and police following a demonstration marking the 10th yearr anniversary of the murder of Alexis Grigoropoulos by police officer, Athens, Greece on December 6, 2018. / Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας μετά την πορεία μνήμης για τα δέκα χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από αστυνομικό, Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018.

Μεγάλο φόβο ότι η αποφυλάκιση του αστυνομικού Επαμεινώνδα Κορκονέα, η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, η αναμενόμενη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Εξάρχεια, αλλά και το γεγονός ότι βρίσκονται πλέον εκτός φυλακής δυο-τρεις αναρχικοί με «ένοπλη δυναμική», μπορεί να οδηγήσουν σε μια εκρηκτική κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες εκφράζουν επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας συνεκτιμούν ότι την καλοκαιρινή περίοδο μεγάλο τμήμα του αντιεξουσιαστικού χώρου είναι σε αδράνεια, ενώ υπάρχει συρρίκνωση των ένοπλων οργανώσεων με 3-4 επιθέσεις, πλέον, ετησίως κ.λπ. Όμως γνωρίζουν ότι ίσως ακολουθήσει μια «θερμή» περίοδος με κινητοποιήσεις αναρχικών, με καταδρομικές επιθέσεις κυρίως εναντίον αστυνομικών, ίσως και με «στόχευση» δικαστικών. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εστιάζουν το ενδιαφέρον τους αφενός στα τωρινά κείμενα αναρχικών, αλλά και σε ό,τι είχε συμβεί το 2009, μετά την τότε προσπάθεια του υπουργείου Δημόσιας Τάξης – πάλι προϊστάμενος ήταν ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – να υπάρξει επέμβαση της Αστυνομίας στον χώρο των Εξαρχείων. Σε πρόσφατο κείμενο ομάδας αναρχικών σημειώνεται: «Οι αποφάσεις αυτές δεν μας κάνουν να πέφτουμε από τα σύννεφα, αντίθετα μας προετοιμάζουν για την επικείμενη όξυνση της καταστολής, αφού είναι προφανές ότι μετά και από αυτή την απόφαση η αστική «δικαιοσύνη» για ακόμα μία φορά κλείνει το μάτι στην καταστολή, επιχειρώντας να εμπεδωθεί η ατιμωρησία των κατασταλτικών δυνάμεων και το δόγμα Νόμος και Τάξη. Θα ζητήσουμε λογαριασμό από όλους αυτούς τους βασανιστές και στυγνούς δολοφόνους της αστικής εξουσίας». Σε κείμενο άλλου αποφυλακισθέντος αντιεξουσιαστή αναφέρεται: «Η απόφαση του εφετείου για τον Κορκονέα και τον Σαραλιώτη, με όλες τις σημειολογίες που αυτή κουβαλάει και τα μηνύματα που εκπέμπει, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα στιγμιότυπο του κοινωνικού πολέμου της εποχής μας. Μια στιγμή νόμιμης αποκατάστασης της κρατικής βίας και αυθαιρεσίας, μια στιγμή επαναδιατύπωσης των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών, μια στιγμή επαναφοράς της συλλογικής ιστορικής μνήμης για το ανατρεπτικό κίνημα». Όμως οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επανεξετάζουν τι είχε συμβεί το φθινόπωρο του 2009, όταν είχε επιχειρηθεί η παρουσία αστυνομικών στα Εξάρχεια, και άλλες παρεμβάσεις του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Τον Οκτώβριο του 2009 είχε υπάρξει ένοπλη αιματηρή επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, που δεν έχει μέχρι σήμερα διαλευκανθεί, την οποία ανέλαβε η οργάνωση «Ομάδες Προλεταριακής Λαϊκής Αυτοάμυνας», στην προκήρυξη της οποίας μνημονευόταν ότι «απέναντι στο καθεστώς τρόμου που οι κρατικές δυνάμεις καταστολής και οι φασιστικές συμμορίες από κοινού επιχειρούν να εδραιώσουν στους χώρους όπου το προλεταριάτο και η νεολαία ζει, εργάζεται και αγωνίζεται και το οποίο αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης μετακύλισης των απωλειών της καπιταλιστικής κρίσης από το κεφάλαιο στον εργαζόμενο λαό, το λαϊκό επαναστατικό κίνημα πρέπει να λάβει άμεσα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες». Ακόμη, τότε, η «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς» είχε προχωρήσει, τις ίδιες ημέρες, σε τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της ευρωβουλευτού Μαριέττας Γιαννάκου στα Σεπόλια και στην προκήρυξη η οργάνωση κατήγγειλε την «αστυνομοκρατία» στα Εξάρχεια και τη μόνιμη παρουσία των ΜΑΤ στην πλατεία. Σημειώνεται ότι οι οργανώσεις «Επαναστατικός Αγώνας», «Σέχτα Επαναστατών», «6η Δεκέμβρη», «Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών» και άλλες έχουν προχωρήσει σε επιθέσεις με δεκάδες αναφορές στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου αλλά και στο ζήτημα ποινικής μεταχείρισης του Κορκονέα.