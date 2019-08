Τσαβούσογλου: Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην κυπριακή ΑΟΖ

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu speaks during a joint news conference with Belgium's Foreign Minister Didier Reynders, in Ankara, Turkey, Tuesday, April 23, 2019.(AP Photo/Burhan Ozbilici)

Μήνυμα ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην κυπριακή ΑΟΖ έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου από την Άγκυρα, την ώρα που στα σκαριά βρίσκεται νέα συνάντηση του προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κάλεσε όλα τα μέρη στην ανατολική Μεσόγειο να συνεργασθούν με την Τουρκία για την επίλυση προβλημάτων στην περιοχή. Ο Τσαβούσογλου υπογράμμισε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Επιπλέον, τόνισε πως η πολιτική ισότητα και ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων είναι απαραίτητη και, σε αυτή τη βάση, η Άγκυρα δεν αποκλείει κανένα μοντέλο λύσης. «Στην υφαλοκρηπίδα μας, μετά το γεωτρύπανο Φατίχ, δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνει τα συμφέροντα των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων. Επιθυμία μας είναι το δίκαιο μοίρασμα του πλούτου. Δεν αποκλείουμε κανένα μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού, όπως και δεν επιβάλουμε κανένα μποντέλο. Από την άλλη δεν θα κάτσουμε στο τραπέζι μόνο για να κάτσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου. «Θέλουμε να δούμε την Ελλάδα ως εταίρο για όλα τα θέματα της περιοχής στα πλαίσια του Καζάν – Καζάν, δηλαδή του win – win. Ελάτε να εργαστούμε για την ευημερία των λαών μας. Το μήνυμά μας σε όλους όσους δείχνουν ενδιαφέρον για την περιοχή είναι να συναντηθούν μαζί μας στο επίπεδο συνεργασίας για να κερδίσουν όλοι» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.