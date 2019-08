ΔΝΤ: Εκτός κούρσας ο Όλι Ρεν – Μάχη μεταξύ δύο υποψηφίων για την ηγεσία

Την υποψηφιότητα του για τη θέση του επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απέσυρε ο φιλανδός κεντρικός τραπεζίτης, Όλι Ρεν.

«Η ΕΕ ψηφίζει για τον επικεφαλής του ΔΝΤ. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική θέση. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο αποσύρω το όνομά μου από την ψηφοφορία, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε ευρεία συναίνεση για τον Ευρωπαίο υποψήφιο και παγκόσμια στήριξη», ανέφερε στο Twitter ο Όλι Ρεν.

EU is about to vote on Europe’s candidate for IMF managing director. It is an exceptionally meaningful and motivating job. However, at this stage I withdraw my name from the ballot, so that we can achieve a broad-based consensus for the European candidate, and world-wide support.

— Olli Rehn (@ollirehn) August 2, 2019