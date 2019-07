Αντίθετος με την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος ο Βελόπουλος

Policy Statements of the new Greek Government (Day 1), at the Greek Parliament, in Athens, July 20, 2019. / Προγραμματικές Δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης (Μέρα 1η), στη Βουλή, Αθήνα, 20 Ιουλίου, 2019

Αντίθετος στον αντικαπνιστικό νόμο, που προβλέπει την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους αλλά και στα κέντρα εστίασης, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Από το βήμα της Ολομέλειας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επέκρινε την κυβέρνηση ότι έλαβε την εν λόγω απόφαση δίχως διάλογο ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει μείωση των εσόδων από την καταβολή του ΦΠΑ και λοιπών φόρων καθώς και αύξηση της ανεργίας. Σύμφωνος ήταν με την δυνατότητα κάθε καταστήματος εστίασης να επιλέγει αν θα επιτρέπεται το κάπνισμα, αν θα υπάρχουν χώροι για καπνίζοντες ή και για μη καπνίζοντες. Μάλιστα αναφερόμενος στη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στην Γερμανία, τόνισε την μείωση του τζίρου κατά 35% με 40%.