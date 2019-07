Αιχμές Πολάκη για εμπλοκή του νέου προέδρου της ΔΕΗ στα Panama Papers

Discussion and voting at the plenum of the Greek Parliament regarding the results of the investigative committee on the Novartis case, in Athens, on May 18, 2018 / Συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια για το πόρισμα της προανακριτικής επιτροπής, σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτις, Αθήνα, 18 Μαΐου, 2018.

Υπονοούμενα για εμπλοκή του νέου προέδρου της ΔΕΗ στο σκάνδαλο Panama Papers, αφήνει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης. Συγκεκριμένα γράφει: «ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΥΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Αυτός ο Γεώργιος Στασσης απόφοιτος του κολλεγίου και του Χαρβαρντ που δούλεψε και στη Ρουμανία και διοριστηκε πρόεδρος στη ΔΕΗ, ειναι ο ίδιος με αυτόν που εχει offshore στα Panama papers ή πρόκειται για συνωνυμία;;;;;; ΥΓ αναπαράγω απο Μιχαλη Παπαδοπουλο the Faq». ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΥΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ :Αυτός ο Γεώργιος Στασσης απόφοιτος του κολλεγίου και του Χαρβαρντ που δούλεψε… Δημοσιεύτηκε από Παυλος Πολακης στις Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019