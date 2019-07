Ανησυχούν οι επιστήμονες: Ο ευρωπαϊκός καύσωνας κατευθύνεται στη Γροιλανδία

Το τέλος του 2019 είναι ακόμη μακριά, όμως έχει ήδη καταγράψει καύσωνες και ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών από την Ευρώπη μέχρι το Βόρειο Πόλο, γεγονότα που προκαλούνται από τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη προϊόντος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Με τον καύσωνα να κατευθύνεται προς τη Γροιλανδία, ο ΟΗΕ χτυπάει το «καμπανάκι» για τις ολέθριες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν αναμφίβολα σύμπτωμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ακόμη και αν οι επιστήμονες είναι ορισμένες φορές διστακτικοί να αιτιολογήσουν ένα εξαιρετικά ειδικό μετεωρολογικό φαινόμενο, όσο σημαντική και αν είναι η κλιματική απορρύθμιση.

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ (WMO) ανησυχεί ότι το κύμα καύσωνα, που έπληξε τις τελευταίες ημέρες την Ευρώπη οδηγώντας την θερμοκρασία σε ρεκόρ όλων των εποχών, κατευθύνεται τώρα προς την Γροιλανδία, όπου απειλεί να προκαλέσει την τήξη του στρώματος πάγου, ελαττώνοντας το πάχος του σε επίπεδα ρεκόρ, ενδεχομένως και κάτω από το επίπεδο του 2012.

What happens next to the extreme #europeheatwave? Actually, the atmospheric flow will transport the heat towards #Greenland, resulting in high temperatures, consequently enhanced melting and a negative #SMB (surface mass balance) next week. Make sure to watch the @PolarPortal! pic.twitter.com/e4kvMVVNIo

— Martin Stendel (@MartinStendel) July 26, 2019