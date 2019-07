Ερντογάν: Καμία επιβολή κυρώσεων δεν θα μας αποτρέψει στην Αν. Μεσόγειο

Νέο προκλητικό μήνυμα απέστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την 96η επέτειο υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάνης. Με αυτόν τον τρόπο απαντά στις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ, ενώ νωρίτερα ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ανακοινώσει επίσης ότι η Τουρκία αναστέλλει τη συμφωνία επανεισδοχής προσφύγων στην ΕΕ.

Η Τουρκία έχει την δύναμη να εξαλείψει οποιαδήποτε απειλή ενάντια στην ανεξαρτησία, την επιβίωση και την ασφάλεια του λαού της», σημειώνει ο Τούρκος πρόεδρος.

«Τα βήματα που έχουμε πάρει στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία έχουν δείξει ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά μας να προστατέψουμε τα δικαιώματα του έθνους μας και των Τουρκοκύπριων» είπε ο Ερντογάν συμπληρώνοντας ότι καμία σιωπηρή ή ρητή απειλή επιβολής κυρώσεων δεν θα αποτρέψει την Τουρκία από τους δίκαιους σκοπούς της.

