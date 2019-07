Με ομιλία Μητσοτάκη ξεκινά το απόγευμα η συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων

Meeting between the newly elected Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis and the European Commissioner responsible for Humanitarian Aid & Crisis Management Christos Stylianides, in Maximos Mansion, on July 19, 2019 / Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την Ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη, στο Μέγαρο Μαξίμου, Αθήνα, στις 19 Ιουλίου, 2019

Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες ξεκινούν σήμερα Σάββατο, είναι στραμμένα τα βλέμματα. Ειδικότερα, στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι προγραμματικές δηλώσεις οι οποίες και θα λήξουν το βράδυ της Δευτέρας με την ψήφο εμπιστοσύνης. Η διαδικασία ανοίγει με την ομιλία του νέου πρωθυπουργού ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει και να αναπτύξει τα βασικά σημεία του σχεδίου της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας. Αναμένεται να ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των εισηγητών των έξι κομμάτων. Τις δύο επόμενες ημέρες, Κυριακή και Δευτέρα, έως την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση το βράδυ της Δευτέρας, θα εναλλάσσονται στο βήμα μέλη της κυβέρνησης και βουλευτές. Η μεγάλη σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα, οπότε και θα λάβουν όλοι τον λόγο με τελευταίο τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα κλείσει την τριήμερη συζήτηση λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Αμέσως μετά θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Στόχος είναι η Βουλή να είναι έτοιμη, σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών, από την Τετάρτη 24 Ιουλίου να συζητήσει και να επεξεργαστεί τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης.