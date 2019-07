Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός animation από την Ελευσίνα 2021 και το Animasyros

Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό animation ταινιών μικρού μήκους συνδιοργανώνουν η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. Τίτλος του διαγωνισμού «An animated EUphoria by Eleusis 2021 European Capital of Culture / powered by Animasyros» με θέμα τη «Μετάβαση στην EUphoria».

Απευθύνεται σε σκηνοθέτες, παραγωγούς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες animators, οι οποίοι προσκαλούνται να πειραματιστούν και να βρουν νέους τρόπους να μεταφέρουν διεθνώς το κεντρικό μήνυμα της Ελευσίνας 2021 «Μετάβαση στην EUphoria» και την πολύπτυχη φύση του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού προγράμματος της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι τεχνικές που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για το διαγωνισμό είναι ελεύθερες, ενώ η μουσική θα πρέπει να είναι πρωτότυπη με μέγιστη διάρκεια του κάθε παραδοτέου τα τριάντα δευτερόλεπτα (30″).

Την αξιολόγηση των ταινιών θα αναλάβει εννεαμελής κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου του animation, αλλά και του χώρου του πολιτισμού από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Το έπαθλο των νικητών ανέρχεται σε ποσόν 1500 ευρώ για το πρώτο βραβείο και 500 ευρώ για το δεύτερο και το τρίτο.

Η καλλιτεχνική ομάδα του Animasyros, λόγω της πολυετούς γνώσης και εμπειρίας στην τέχνη του animation, θα παρέχει την επιμέλεια των τεχνικών και δημιουργικών πτυχών του διαγωνισμού, με σκοπό να επιλεγούν οι κατάλληλοι Έλληνες και Ευρωπαίοι καλλιτέχνες.

Παράλληλα, τόσο για την προβολή του σχεδίου σε τοπικό επίπεδο, όσο και για τη επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος της δράσης, θα διοργανωθούν τρεις τρίωρες συνεδρίες εφαρμοσμένων εργαστηρίων μικτών τεχνικών κινουμένων σχεδίων με τη συμμετοχή μαθητών και νέων της Ελευσίνας. Οι θεματικές των εργαστηρίων θα περιλαμβάνουν τους τρεις κύριους άξονες της Ελευσίνας 2021 (EUnvironment, EU Working Classes, Eurbanization) με παραγόμενα αποτελέσματα ταινίες μικρού μήκους διάρκειας έως 60» που θα φτιάξουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.