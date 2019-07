Τεράστια έκπληξη από την Μπολόνια, κλείνει τον Τεόντοσιτς για τρία χρόνια

Ούτε Ολυμπιακός, ούτε Μακάμπι Τελ Αβίβ, ούτε Ερυθρός Αστέρας… Ο Μίλος Τεόντοσιτς φαίνεται πως πήρε μια απόφαση που δεν περίμενε κανείς, επιλέγοντας να αγωνιστεί στο ιταλικό πρωτάθλημα και το EuroCup.

Πολλές ομάδες πολιόρκησαν τον έμπειρο και χαρισματικό Σέρβο γκαρντ, αλλά όπως αναφέρει το Eurohoops, η Βίρτους Μπολόνια είναι αυτή που θα τον εντάξει στο δυναμικό της για τα τρία επόμενα χρόνια. Η Μπόλόνια που μέχρι το 2017 αγωνιζόταν στην 2η τη τάξει κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, πέρσι τερμάτισε 11η στη Lega A κατακτώντας και το Champions League.

Σημαντικό ατού που μάλλον έπαιξε τον ρόλο του στη διαφαινόμενη απόφαση του Τεόντοσιτς είναι και η παρουσία του Σάσα Τζόρτζεβιτς στον πάγκο της Μπολόνια με τον οποίο διατηρεί πολύ καλές σχέσεις ο άλλοτε παίκτης της ΤΣΣΚΑ και του Ολυμπιακού.

BREAKING: Sources tell @Eurohoopsnet that Serbian Star Milos Teodosic signing a three year MEGA DEAL with Virtus Bologna and he will play there until 2022!

— Varlas Nikos (@nikosvarlas) July 13, 2019