Κορυφαίος άνδρας αθλητής στις ΗΠΑ ο Αντετοκούνμπο! (pics/vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να λαμβάνει διακρίσεις, καθώς κατάφερε να κερδίσει και το βραβείο του κορυφαίου άνδρα αθλητή στις ΗΠΑ!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά τη μαγική σεζόν στα παρκέ του NBA και την ανάδειξη του σε MVP της χρονιάς, πέτυχε ακόμα μια σπουδαία διάκριση. Συγκεκριμένα, ο Greek Freak μοιάζει ασταμάτητος, καθώς πήρε μια διάκριση που είναι η σπουδαιότερη σε αθλητικό επίπεδο που δίνεται στην χώρα.

Στην τελετή των ESPYS, ο Αντετοκούνμπο προτιμήθηκε αντί των Μούκι Μπετς (Μπόστον Ρεντ Σοξ, baseball), Μπρουκς Κέπκα (γκολφ) και Πάτιρκ Μαχόμες (Κάνσας Σίτι Τσιφς, NFL), και μετά την επικράτηση του επί των Τζέιμς Χάρντεν και Πολ Τζορτζ, πέτυχε ακόμα κάτι μοναδικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιάννης ψηφίστηκε από κοινό και ειδικούς ως ο κορυφαίος άνδρας αθλητής στις ΗΠΑ, δείγμα του πόσο ψηλά έχει φτάσει ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ τη φετινή χρονιά. Μετά το τέλος της βράβευσης μάλιστα ο Greek Freak έβγαλε μια φωτογραφία με τους Κόμπι Μπράιαντ, Μπιλ Ράσελ και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που αναμφίβολα θα την θυμάται για πάντα.

Another #ESPYS for the Greek Freak!

He racks up both Best NBA Player and Best Male Athlete 🏆 pic.twitter.com/vPZkCC5rDa

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 11, 2019