Το 15ο Reworks Festival επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη

Ο μεγάλος φεστιβαλικός θεσμός της σύγχρονης και πρωτοποριακής μουσικής της Ελλάδας επιστρέφει για την 15η επετειακή του έκδοση από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2019.

Για τους απανταχού φίλους της σύγχρονης μουσικής και σκέψης, το ραντεβού στο reworks δίνεται σταθερά κάθε Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο από το 2005. Kαλλιτέχνες που δημιουργούν στο σήμερα θέτοντας οι ίδιοι τις βάσεις για τα ρεύματα του αύριο, προσωπικότητες της τεχνολογίας, των τεχνών, του ακτιβισμού και όχι μόνο, θα δώσουν και φέτος το παρών σε ένα πρόγραμμα, που μαζί με το Reworks Agora, εκτείνεται σε πέντε ημέρες. Με την Θεσσαλονίκη να γίνεται ένα με τις χιλιάδες επισκεπτών από την υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο, μετατρέπεται σε κέντρο αστικού πολιτισμού, κατακλυζόμενη από μουσική, ιδέες και χρώματα.

Τα Πρώτα Ονόματα

To Reworks Festival βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρώτη λίστα ονομάτων, που μαζί με αυτά που θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα συνθέσουν μια μοναδικά εκλεπτυσμένη σκιαγράφηση της σύγχρονης μουσικής και των τεχνών.

Για πολλούς ο πιο δημοφιλής DJ παγκοσμίως αυτή τη στιγμή γύρω από την ηλεκτρονική μουσική. Από την Ίμπιζα μέχρι το Coachella, o Solomun αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες παγκοσμίως κι ένας καλλιτέχνης που με τις παραγωγές και τις εμφανίσεις του οδηγεί τις εξελίξεις της σύγχρονης σκηνής.

Ο Sven Väth επισκέπτεται ξανά τη Θεσσαλονίκη, δέκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην πόλη και το reworks. Ένας ζωντανός θρύλος με τέτοια αφοσίωση και πάθος που έχει επηρεάσει την πρόοδο και την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μουσικής όσο ελάχιστοι. Ένας οραματιστής που έμελλλε να αλλάξει για πάντα το τοπίο στον χώρο της techno με μια αξιοθαύματη καριέρα τεσσάρων δεκαετιών.

O ιδιοκτήτης του περίφημου label Klockworks και Resident στο φημισμένο club του Βερολίνου, Berghain, αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στην ιστορία της Techno. O λόγος για τον Ben Klock, ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στην ιστορία του φεστιβάλ, μας τιμά με την παρουσία του για να γιορτάσουμε μαζί την 15η έκδοση του Reworks.

Οι GusGus, ένα αγαπημένο σχήμα του reworks, με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από 20 χρόνια, καταφέρνουν να παραμένουν συνεχώς επίκαιροι. Επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη λίγο μετά την κυκλοφορία ενός νέου τους εξαιρετικού άλμπουμ.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Apparat είναι ένας από τους καθοριστικούς πρωταγωνιστές της ηλεκτρονικής μουσικής. Ένας καλλιτέχνης που έχει εξερευνήσει τον συνδυασμό προγραμματισμένων ήχων με αναλογικά όργανα όπως κανένας άλλος είτε με την μπάντα του είτε μέσω των Moderat τον οποίων είναι ιδρυτικό μέλος. Το νέο του άλμπουμ, LP5, έχει συζητηθεί όσο ελάχιστα μέσα στο 2019.

O Dubfire έχει γράψει ιστορία ως το ήμισυ των θρυλικών Deep Dish. Ένας καλλιτέχνης του οποίου η πορεία, το ταλέντο και η διαίσθηση τον έχουν τοποθετήσει στο υψηλότερο επίπεδο της ηλεκτρονικής μουσικής. Οι Ιταλοί Mind Against και Sam Paganini έρχονται να μοιράσουν πλατιά χαμόγελα στους φίλους που αναζητούν δυνατές συγκινήσεις στο dancefloor.

Ο KiNK, ο καλύτερος live performer στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής σύμφωνα με το resident advisor, επιστρέφει φέτος στο Reworks για να συνεχίσει το εκπληκτικό ρεσιτάλ της περασμένης χρονιάς, ενώ η Kittin (Miss Kittin) δηλώνει παρούσα στην φετινή γιορτή της μουσικής στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, το πρώτο από το 2013.

Η σύγχρονη κλασσική μουσική έχει και φέτος τιμητική θέση στο πρόγραμμα του Reworks και συγκεκριμένα στο μουσικό κομμάτι του Reworks Agora, το φόρουμ ιδεών και σκέψης του φεστιβάλ. Ο Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής, Peter Broderick, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς της δεκαετίας γύρω από την σύγχρονη κλασσική μουσική μας θα δώσει μια μοναδική συναυλία στις 15 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, το reworks θα παρουσιάσει την Ελληνική σύγχρονη μουσική σκηνή, με την πρώτη ανακοίνωση να περιλαμβάνει τους Ison, Anna Vs June, Tendts, Senka, Future of Matter, Symmetric κ.α .

Δείτε παρακάτω την λίστα με τους 20 πρώτους καλλιτέχνες που θα φιλοξενηθούν στην 15η έκδοση του Reworks Festival τον ερχόμενο Σεπτέμβρη:

Anna vs June / Answer Code Request / ArKI / Apparat / Ben Klock / Dubfire / Future Of Matter / GusGus / Ison / KiNK / Kittin / Maurizio Schmitz / Mind Against / Peter Broderick / Sam Paganini / Senka / Solomun / Sven Väth / Symmetric / Tendts

Σύντομα θα ανακοινωθούν ακόμη περισσότερα ονόματα.

To Reworks υποδέχεται και παρουσιάζει δυο μεγάλα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ στην Ελλάδα.

Από το 2016, το Reworks Festival είναι μέλος της μεγαλύτερης φεστιβαλικής οικογένειας στην Ευρώπη, το We Are Europe. Στην 15η έκδοσή του, το Reworks έχει την χαρά και την τιμή να υποδέχεται με τη σειρά του δυο μεγάλα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ όπου θα αναλάβουν την επιμέλεια μέρους του καλλιτεχνικού προγράμματος του Reworks φέρνοντας στην Θεσσαλονίκη την φιλοσοφία τους. Πρόκειται για το φημισμένο Γαλλικό φεστιβάλ με παγκόσμια απήχηση και εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο, το Nuits Sonores, αλλά και το επίσης φημισμένο Unsound από την Κρακοβία της Πολωνίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις των καλεσμένων φεστιβάλ θα ανακοινωθούν σύντομα!

• Σταθερά στα 10 καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου για τον μήνα Σεπτέμβρη τα τελευταία 12 συνεχόμενα χρόνια στο Resident Advisor, το Reworks τοποθετεί την Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη στον φεστιβαλικό χάρτη παγκοσμίως.

Το Reworks Festival 2019, με επίκεντρο τον πολιτισμό και τις σύγχρονες μουσικές τάσεις από όλο τον κόσμο, είναι έτοιμο και φέτος να υποδεχτεί επισκέπτες και καλλιτέχνες που θα δημιουργήσουν ακόμα μια αξέχαστη γιορτή στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Προπώληση Εισιτηρίων

reworks.gr/tickets