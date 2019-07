The Witcher: Έρχεται η σειρά φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Χένρι Καβίλ

Αν και οι μεταφορές video games στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη συνήθως δεν έχουν μεγάλη επιτυχία, η νέα σειρά φαντασίας The Witcher επιχειρεί να σπάσει την κατάρα και να γεμίσει το κενό που άφησε το Game of Thrones.

Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στη θέση του πρωταγωνιστή το Netflix – που θα κυκλοφορήσει τη σειρά στην ψηφιακή του πλατφόρμα – επιστράτευσε τον «Σούπερμαν» Χένρι Καβίλ. Ο Καβίλ θα ενσαρκώσει, λοιπόν, τον Geralt, έναν κυνηγό τεράτων που πολεμάει κακούς και τέρατα με ανορθόδοξα μέσα: έχει υποστεί μία σειρά από μεταλλάξεις, που του δίνουν μαγικές δυνάμεις και υπερφυσική κορμοστασιά, αλλά τον κάνουν και δαχτυλοδεικτούμενο της κοινωνίας.

The worst monsters are the ones we create. pic.twitter.com/OIJeWwCYFK

— The Witcher (@witchernetflix) July 1, 2019