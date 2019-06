Ο Ολυμπιακός η… Ιθάκη τού Οδυσσέα που ταξίδεψε στο Γκντανσκ

«Η γη πολύ μικρή για να σ’ αφήσω» λέει ένα σύνθημα της ερυθρόλευκης εξέδρας και ο Οδυσσέας, οπαδός των ερυθρόλευκων το ακολουθεί… πιστά.

Ο οπαδός του Ολυμπιακού ταξίδεψε μέχρι το Γκντανσκ για να δει από κοντά έστω και μια προπόνηση των ερυθρόλευκων που κάνουν το βασικό στάδιο προετοιμασίας τους στην Πολωνία, την ώρα που αύριο είναι προγραμματισμένο και το πρώτο φιλικό κόντρα στην Πόγκον.

Δείτε το tweet ΠΑΕ Ολυμπιακός με τη φωτογραφία από τον Οδυσσέα που ποζάρει όλο χαμόγελο με το ερυθρόλευκο κασκόλ.

Ο φίλος της ομάδας μας, Οδυσσέας στο Γκντάνσκ (Πολωνία) για να δει απο κοντά τον Θρύλο! Η γη πολύ μικρή για να σ’ αφήσω!#Olympiacos’ fan, Odysseas traveled to #Gdansk in #Poland, to see our team’s pre-season training! You are the best #fans in the world! #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/sIPvdSUR9f

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 27, 2019