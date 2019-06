Δείτε τον τέλειο γύρο του Χάμιλτον μέσα από το μονοθέσιο του

Από την πρώτη θέση του grid θα ξεκινήσει το γαλλικό Γκραν Πρι ο Λιούις Χάμιλτον, με τον Βρετανό πιλότο της Mercedes να παίρνει την pole position και να αποδεικνύει περίτρανα για μια ακόμα φορά ότι είναι… ασταμάτητος!

Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε τον τέλειο γύρο και κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στα δοκιμαστικά, πραγματοποιώντας μάλιστα και ρεκόρ πίστας με χρόνο 1.28.448. Μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση από τον Βρετανό, που οδεύει ολοταχώς για ένα ακόμα πρωτάθλημα.

Στη δεύτερη θέση στη γραμμή εκκίνησης θα είναι ο teammate του, Βαλτέρι Μπότας ενώ τρίτος είναι ο Τσάρλς Λεκλέρ που έσωσε κάπως τα πράγματα για την Ferrari.

