ΝΒΑ : Ενεργοποίησε οψιόν που θα του αποφέρει 27,1 εκατ. δολάρια

Παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και την νέα χρονιά θα είναι ο Χασάν Γουάιτσαϊντ.

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε χρήση της οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιο του για την σεζόν 2019-2020 που θα του αποφέρει 27,1 εκατομμύρια δολάρια και έτσι θα αγωνίζεται και του χρόνου στην ομάδα της Φλόριντα.

Την περσινή σεζόν, ο Γουάιτσαϊντ αγωνίστηκε σε 72 παιχνίδια με την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, έχοντας νταμπλ-νταμπλ μέσους όρους, μετρώντας 12,3 πόντους, 11,3 ριμπάουντ και 1,9 ανά αγώνα.

Miami Heat center Hassan Whiteside has exercised the $27.1M player option on his contract for 2019-20, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2019