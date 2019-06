Μένει ελεύθερος από τους Μπακς ο Μίντλετον!

Ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είναι ο Κρις Μίντλετον.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Αντριάν Βοϊναρόφσκι, ο γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισε να απορρίψει τα 13.1 εκατομμύρια δολάρια που αφορούσαν την νέα σεζόν με την ομάδα του Μιλγουόκι και πλέον ως ελεύθερος (unrestricted free agent) θα διαπραγματευτεί νέο συμβόλαιο.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο Μίντλετον θα φύγει από τους Μπακς, καθώς οι δύο πλευρές αναμένεται να κάτσουν στο τραπέζι για μία νέα συμφωνία.

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναμένεται να ζητήσει πενταετές μαξ συμβόλαιο προκειμένου να παραμείνει στο Μιλγουόκι, αλλιώς θα αναζητήσει μαξ συμβόλαιο 4 ετών, σε άλλη ομάδα του NBA.

Ο Μίντλετον πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική χρονιά με τα «Ελάφια», μετρώντας 18,3 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ σε 77 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Middleton is expected to command a five-year max contract to stay with the Bucks – or a four-year, max deal elsewhere in the NBA. https://t.co/JJzxSSyn21

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 19, 2019