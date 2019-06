Η mini movie του δεύτερου break των Ράπτορς

Μια νίκη μακριά από τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους είναι οι Ράπτορς μετά τη νίκη τους με 105-92 επί των Γουόριορς μέσα στο Γκόλντεν Στέιτ.

Πλέον προηγούνται με 3-1 στη σειρά και έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στο επόμενο παιχνίδι στην έδρα τους.

Το NBA όπως συνηθίζει ανάρτησε την mini movie από το Game 4 όπου πέραν των στιγμών που δεν έχει καλύψει τηλεοπτική κάμερα, ξεχωρίζει η αντίθεση των συναισθημάτων ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Δείτε το βίντεο:

🏀🎞️ #NBAFinals Game 4 Mini-Movie 🎞️🏀

The @Raptors win 105-92 on the road in Oakland and head back home with a 3-1 series lead! pic.twitter.com/Js1E24vTsc

— NBA (@NBA) June 8, 2019