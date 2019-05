Τα φαβορί για τις wild cards της Euroleague

Πέρα από τις ομάδες που έχουν εγγυημένο συμβόλαιο υπάρχει χώρος στη νέα Euroleague και για άλλες που θα εξασφαλίσουν συμμετοχή λαμβάνοντας τις λεγόμενες wild cards από τους διοργανωτές.

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, το φαβορί για να αποκτήσει την wild card είναι η Παρτιζάν Βελιγραδίου, χωρίς όμως ο σύλλογος από την Σερβία να είναι μόνος του στην συγκεκριμένη κούρσα.

Οι άλλες ομάδες που έχουν πολλές πιθανότητες, σύμφωνα πάντα με τον δημοσιογράφο, είναι η Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο), η Λιέτουβος Ρίτας (Λιθουανία), η Ούνικς Καζάν (Ρωσία), η Ζενίτ (Ρωσία), η Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία),(αν δεν προκριθεί μέσω του γερμανικού πρωταθλήματος) και η Νταρουσάφακα (Τουρκία).

Πλέον αναμένουμε την απόφαση που θα πάρει η διοίκηση της κορυφαίας διασυλλογικής μπασκετικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η οποία θα ολοκληρώσει το παζλ των ομάδων που θα λάβουν μέρος στην Euroleague.

