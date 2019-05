Η παραίτηση Μεγαλοοικονόμου ξεσηκώνει το twitter

Να σχολιάσει την αποχώρηση της Θεοδώρας Μεγαλοοικονόμου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να σχολιάσει το Twitter.

Κάποιοι χρήστες θυμήθηκαν μάλιστα και την… τάση της Μεγαλοοικονόμου στα ποιήματα, αφιερώνοντας της μάλιστα κάποια.

Σχολιάζοντας την επιστολή παραίτησής της, ένας χρήστης χρησιμοποίησε μια σκηνή από τη σειρά «Sex and the city», όπου ένα post-it αναφέρει: «Συγγνώμη, δεν μπορώ, μη με μισήσεις».

«Σήμερα κλείνει ο κύκλος των χαμένων ποιητών… κρίμα!» σχολιάζει ένας άλλος χρήστης.

«Θα ζήσω ελεύθερο πουλί! Κι όχι κορόιδο στο κλουβί! Από κόμμα σε κόμμα θα γυρνάω!» έγραψαν επίσης.

last in, first out #μεγαλοοικονομου

