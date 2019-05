Revival: Πίστεψε στον εαυτό σου μέσα από μια σημαντική εκδήλωση

H Πόπη Τσαπανίδου, η Αμαλία Κυπαρίσση, η Βιβή Μπασινά και η Βάσω Στασινού-Νικοπολίδη ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούν όλο τον κόσμο την Κυριακή 9 Ιουνίου από τις 11:00 έως τις 20:00 στο Life Gallery Athens Hotel & Spa για να αναζητήσουν τον ίδιο τον εαυτό τους και όλα όσα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος.

Βασικό σύνθημα αυτό που έχει πει η Marie Curie: «Η ζωή δεν είναι εύκολη για κανέναν από εμάς. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε χαρισματικοί. Όλοι οι άνθρωποι είναι χαρισματικοί. Πίστεψε».

Το Revival: Believe in your self είναι μια γιορτή αλλά και η ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου και να τον εμπιστευτείς. Yoga, Kundalini, Tai Chi sessions, Therapies,

Live Cooking Classes και seminars με life coaches και Eco Market μερικές από τις δραστηριότητες που θα μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να τον εμπιστευτούμε!

Στο Revival: Believe in your self δούλεψε με τους καλύτερους

6 κορυφαίοι Yoga instructors, 4 ταλαντούχοι Ψυχολόγοι, Life coachers και Health coachers, καταξιωμένοι chefs και 20 Έλληνες δημιουργοί σε ένα μοναδικό Eco market meeting ενώ παράλληλα παιδαγωγοί θα ασχολούνται με την δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά.





Σε ποιους απευθύνεται το Revival: Believe in your self

Το συγκεκριμένο event έχει δημιουργηθεί για εσένα που αισθάνεσαι πως όλα γύρω σου είναι δύσκολα, πως δεν έχεις την δύναμη να φτάσεις τα όνειρά σου. Αν νοιώθεις κούραση και αγωνία για το αύριο και πιάνεις τον εαυτό σου να πιστεύει πως οι περισσότεροι είναι πιο ικανοί από εσένα.

Η αλήθεια είναι πως είσαι απλώς πολύ σκληρή με τον εαυτό σου και δεν βλέπεις την αλήθεια που κάποιοι άλλοι θεωρούν δεδομένη. Σε αυτό το Revival λοιπόν, ειδικοί θα σε βοηθήσουν να πιστέψεις στον εαυτό σου και να πάρεις την απόφαση να είσαι ευτυχισμένη.

Οι διοργανωτές στέλνουν το δικό τους μήνυμα:

«Κάνε το πρώτο βήμα για να αλλάξεις τη ζωή σου!

Φόρεσε τις φόρμες και τα αθλητικά σου και έλα μαζί μας. Σε περιμένουμε!

Έλα και Πίστεψε στον εαυτό σου!

Σε περιμένουμε!»

Δες το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείσε το εισιτήριο σου στην ιστοσελίδα του revival

