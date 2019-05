Στην Κύπρο βρετανικά μαχητικά F-35B

Στην Κύπρο έφτασαν σήμερα το απόγευμα τα νεότερα βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη F-35B, για να συμμετάσχουν στην πρώτη τους υπερπόντια άσκηση.

Τα σκάφη που βρίσκονται στις βάσεις Ακρωτηρίου θα παραμείνουν εδώ για έξι εβδομάδες για συμμετοχή στην άσκηση Lightning Dawn.

Σε δηλώσεις του ο διοικητής του σταθμού RAF Ακρωτήρι, Christopher Snaith, ανέφερε πως είναι προνόμιο να καλωσορίζει τα F35 και τόνισε πως αυτή είναι η πρώτη εξάσκηση του αεροσκάφους στο εξωτερικό, η οποία και σηματοδοτεί ένα ακόμη βασικό ορόσημο για τα αεροσκάφη στην υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η άσκηση θα επιτρέψει να μελετηθούν όλες οι πτυχές της μετακίνησης των αεροσκαφών αυτού του τύπου σε μια νέα θέση, συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, και τη διατήρησης του συνόλου του εξοπλισμού και του πληρώματος αυτών των εντυπωσιακών αεροπλάνων, όπως και την ενίσχυση της ετοιμότητάς τους», δήλωσε από την πλευρά του ο διοικητής της αεροπορικής βάσης RAF Μάρχαμ, σμήναρχος Ίαν Τάουντσεντ, από όπου και αναχώρησαν τα μαχητικά.

UK F-35 jets landed in @BFCyprus @RAFAkrotiri this afternoon on their first overseas flight to conduct valuable development training and to exercise all aspects of moving to a forward deployed location, including logistics, maintenance and flying @UKinCyprus #F35UK #britishbases pic.twitter.com/de0JluE2SJ

— BFCyprus (@bfcyprus) May 21, 2019