Νιου Όρλεαν Πέλικανς: Έφυγαν 2.000 διαρκείας για τον Ζάιον Ουίλιαμσον!

Έπειτα από μία πολύ άσχημη χρονιά, οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς μπορούν να ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον και ο λόγος για αυτό έχει όνομα και επίθετο: Ζάιον Ουίλιαμσον.

Η ομάδα του Άλβιν Τζέντρι θα επιλέξει πρώτη στην διαδικασία του draft και ουσιαστικά ο Ουίλιαμσον πρέπει να θεωρείται από τώρα κάτοικος της Νέας Ορλεάνς. Όπως είναι λογικό, ο κόσμος της ομάδας έχει ενθουσιαστεί στο άκουσμα της είδησης αυτής, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες μόνο ώρες να έχουν «τσεκαριστεί» 2000 εισιτήρια διαρκείας.

Μάλιστα, ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιας σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2012, όταν ο Άντονι Ντέιβις ήταν το νούμερο «1» στο draft.

In the hours immediately after the Zion news and up until 1 a.m. Wednesday, the @PelicansNBA took orders for approximately 2,000 new season tickets, twice as many as they did after earning the No. 1 pick in 2012 (Anthony Davis).

— Jeff Duncan (@JeffDuncan_) May 15, 2019