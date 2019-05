Υποδοχή «ηρώων» για τους πρωταθλητές στο Έτιχαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι γιορτάζει! Η ομάδα του Πεπ Γκουρδιόλα επικράτησε με 4-1 της Μπράιτον στην τελευταία αγωνιστική της Premier League και κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας.

Αυτό ήταν το έκτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας συνολικά πρώτη φορά που πανηγυρίζει δεύτερο σερί! Όπως είναι λογικό οι «Πολίτες» πλέουν σε… πελάγη ευτυχίας και θέλουν να το γιορτάσουν όσο πιο δυνατά μπορούν.

Ετσι με ανάρτησή τους στο Twitter καλούν τους οπαδούς τους να έρθουν απόψε στις 20:30 (22:30 ώρα Ελλάδας) να βρεθεί στο Ετιχαντ για να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα.

Φυσικά αναμένεται να βρεθεί χιλιάδες κόσμου προκειμένου να αποθεώσει τον Γκουαρδιόλα και τους ποδοσφαιριστές του.

Doing anything tonight!? 😆🏆

Join us at the Etihad to celebrate with the players!

🔵 #mancity pic.twitter.com/RY8SMZESaP

— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019