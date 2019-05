Τέλος καριέρας για τον Γιάγια Τουρέ (pic)

Τέλος στη σπουδαία καριέρα του αποφάσισε να βάλει ο Γιάγια Τουρέ, όπως έκανε γνωστό ο ατζέντης του, Ντμίτρι Σέλουκ.

Ο Ιβοριανός πρώην πλέον ποδοσφαιριστής λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και αφού δεν κατάφερε να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση, ενώ όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του θα συνεχίσει στον χώρο του ποδοσφαίρου, σαν προπονητής.

Ο 36χρονος Γιάγια σταματάει μια τεράστια καριέρα στην οποία κατέκτησε ένα Champions League (με την Μπαρτσελόνα), 3 πρωταθλήματα Αγγλίας (με την Σίτι), 1 Κύπελλο Αγγλίας, 3 Λιγκ Καπ Αγγλίας, 1 Σούπερ Καπ Αγγλίας, 2 πρωταθλήματα Ισπανίας (με την Μπαρτσελόνα), 1 Κύπελλο Ισπανίας, 1 Ισπανικό Σούπερ Καπ, 1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, 1 Παγκόσμιο Συλλόγων, 1 πρωτάθλημα Ελλάδος (με τον Ολυμπιακό), 1 Κύπελλο Ελλάδος και 1 Κόπα Αφρικα με την Εθνική Ελεφαντοστού.

Ο Τουρέ ξεκίνησε την καριέρα του στο κλαμπ Μιμοζά όπου έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 18 ετών. Από εκεί και πέρα πήγε στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Μπέβερεν, τη Μεταλούργκ Ντονέτσκ και εν συνεχεία τον Ολυμπιακό. Ένα χρόνο αφού υπέγραψε στους ερυθρόλευκους έφυγε με προορισμό τη Μονακό, όμως ήταν θέμα χρόνου η μεταγραφή του σε κάποιο μεγάλο κλαμπ της Ευρώπης. Και πράγματι το 2007 υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα όπου αγωνίστηκε για πάνω από 70 παιχνίδια.

Στις 2 Ιουλίου του 2010 υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Στις 4 Μαΐου 2018 ανακοίνωσε πως στο η σεζόν 2017-18 είναι η τελευταία του με τα χρώματα της Σίτι, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 ο Τουρέ επέστρεψε στον Ολυμπιακό από τον οποίο έφυγε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως με την Ακτή Ελεφαντοστού ο Τουρέ αγωνίστηκε στον τελικό του Κόπα Άφρικα το 2006 και 2012 και το κατέκτησε το 2015, ενώ αγωνίστηκε και στα Μουντιάλ του 2006, 2010 και 2014.

Συνολικά 18 τίτλους κατέκτησε ο σπουδαίος Ιβοριανός μέσος, ο οποίος είχε αναδειχθεί και 4 φορές καλύτερος Αφρικανός παίκτης (2011, 2012, 2013, 2014), ενώ οι μεταγραφές του συνολικά κόστισαν σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ.

Δείτε το μήνυμα του Σέλουκ:

Yaya Toure @YayaToure ended his playing career. Next up is a career in coaching.

Read here: https://t.co/7nWuYeTlC6 pic.twitter.com/oNOwMqoGlD

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 10, 2019