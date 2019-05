This is Anfield. O παράδεισος και η κόλαση μαζί. Το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Όπως ο μύθος για το θρυλικό Garden της Βοστώνης. Έτσι και το Άνφιλντ. Ας λείπει όποιος θέλει. Ο Σαλάχ, ο Φιρμίνιο, ο Κεϊτά. Η ίδια η λογική και ο νόμος των πιθανοτήτων. Ας ξεκινά το ματς απέναντι στον μύθο της Μπάρτσα με το βάρος του 3-0. Ας ακουμπά η ψυχή στα πόδια έπειτα από το χθεσινό γκολ του Κομπανί που επί της ουσίας έκρινε το ίδιο το πρωτάθλημα που λείπει πια κοντά τριάντα χρόνια. Καμιά φορά… δεν χρειάζεται τίποτε από τα παραπάνω. Καμιά φορά αναλαμβάνουν δράση άλλοι. Σκοράρουν τα φαντάσματα που κρύβονται πίσω από την πόρτα με την επιγραφή you’ll never walk alone. This is Anfield.

Διαβάστε περισσότερα εδώ