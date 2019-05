Σκόπια: Ο Πενταρόφσκι νέος πρόεδρος – Έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο

«Θα είμαι πρόεδρος όλων των πολιτών». Με αυτή τη δέσμευση, με πυκνές αναφορές σε όλες τις εθνοτικές κοινότητες της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ευρωατλαντικής πορείας της χώρας, ο Στέβο Πεντάροφσκι, υποψήφιος των συγκυβερνώντων κομμάτων SDSM και DUI στον β’ γύρο των χθεσινών προεδρικών εκλογών, έδωσε το στίγμα της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει αφού αναλάβει νέος πρόεδρος.

Παρά τις ανησυχίες ότι η συμμετοχή δεν θα ξεπερνούσε το 40% στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση, και παρά την κόπωση του εκλογικού σώματος από τις αλλεπάλληλες κάλπες από το 2016 και μετά, καθώς και από την πόλωση στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα, το ποσοστό όσων προσήλθαν τελικά για να ψηφίσουν ξεπέρασε το 46%, καθιστώντας έγκυρη την εκλογική διαδικασία και αναδεικνύοντας νικητή τον Πεντάροφσκι με ποσοστό 51,83% (με καταμετρημένο το 98% των ψήφων) έναντι 44,57% της υποψήφιας του VMRO-DPMNE Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Σθεναρός υποστηρικτής της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο 56χρονος Στέβο Πεντάροφσκι θεωρεί, όπως είπε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που είχαν κατακλύσει από νωρίς τα κεντρικά γραφεία του SMSM στα Σκόπια, ότι με την ψήφο της η πλειοψηφία των πολιτών έδειξε ότι στηρίζει τη συμφωνία. Μια συμφωνία που, όπως είχε σημειώσει μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων λίγα 24ωρα πριν από τον α’ γύρο των προεδρικών εκλογών, είναι διασφαλισμένη με κάθε κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία.

Όπως και ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά του για την εκλογή του Πεντάροφσκι αφού τυχόν αποτυχία της υποψηφιότητάς του θα έστελνε τη χώρα σε πρόωρες κάλπες, έτσι και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος θέτει ψηλά στην «ατζέντα» των προτεραιοτήτων του την προώθηση της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας, για την υλοποίηση της οποίας, όπως επανέλαβε και χθες, η χώρα του χρειάζεται τη στήριξη της Ελλάδας.

«Με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα είναι αληθινοί φίλοι (…) μαζί θα οικοδομήσουμε ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τις χώρες και τους πολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νικητής του β’ γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Στη φιλία και την ενότητα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας αναφέρθηκε και ο Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα η φιλία αυτή να αποτελέσει καλό παράδειγμα και σήμα για όλες τις χώρες του κόσμου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ζάεφ στο ευρωπαϊκό «προφίλ» του νέου προέδρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα έχει πλέον ευρωπαίο πρόεδρο. «Με δύο ξεκάθαρους εκλογικούς γύρους, αποδείξαμε ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει κορυφαίες δημοκρατικές δυνατότητες, ότι η χώρα είναι έτοιμη για την Ευρώπη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Την ίδια ώρα, στο «στρατόπεδο» των ηττημένων διάχυτη ήταν η αναμενόμενη απογοήτευση, με τη Σιλιάνοφσκα να ισχυρίζεται ότι το αποτέλεσμα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και να ζητεί την άμεση διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Με θερμά λόγια υποδέχθηκε ο Γιοχάνες Χαν, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη διεύρυνση της Ε.Ε. την επικράτηση του Στέβο Πεντάροφσκι.

«Συγχαρητήρια στον Στέβο Πεντάροφσκι για την εκλογή του στο αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Αδημονώ για τη συνέχιση της συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων» με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για την «έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ τον Ιούνιο», ανέφερε ο Χαν μέσω Twitter.

«Η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να υπολογίζει στη συνέχιση της υποστήριξης της ΕΕ ως προς την ενταξιακή προοπτική της», πρόσθεσε ο επίτροπος Χαν στις δύο αναρτήσεις του.

