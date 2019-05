Οργιάζει το Twitter με τις φωτογραφίες του «σκαφάτου» Τσίπρα

Έντονες αντιδράσεις και ερωτηματικά έχουν προκαλέσει στο Διαδίκτυο φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να απολαμβάνει πολυτελείς διακοπές σε κότερο το καλοκαίρι του 2018.

Οι φωτογραφίες – τις οποίες κοινοποίησε την Κυριακή ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Άρης Πορτοσάλτε – φέρεται να είναι τραβηγμένες το καλοκαίρι του 2018, μετά την τραγωδία στο Μάτι, και πριν το διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ιθάκη για την περίφημη έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Εντύπωση, μάλιστα, προκαλεί το γεγονός ότι το Μαξίμου δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε κάποια ανακοίνωση, είτε επιβεβαίωσης, είτε διάψευσης.

Οι πολίτες, όπως ήταν φυσικό, αντέδρασαν σε αυτήν την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες φορές με σκωπτική διάθεση, ενίοτε με οργή, οι χρήστες του Twitter θέτουν αμείλικτα ερωτήματα για τις χλιδάτες διακοπές του Αλέξη Τσίπρα σε θαλαμηγό γνωστού εφοπλιστή λίγο μετά την τραγωδία στο Μάτι.

Όχι δεν είναι κακό να κάνει κάποιος διακοπές σε σκάφος. Ούτε είναι κακό να σε φιλοξενεί κάποιος στο σκάφος του. Κακό είναι να κατηγορείς τους άλλους για πράγματα που κάνεις κι ο ίδιος. #Τσιπρας

