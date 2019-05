Βενεζουέλα: Σάλπισμα αντεπίθεσης ο Μαδούρο ενώ οι νεκροί αυξάνονται

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά το κάλεσμα του Χουάν Γκουαϊδό στον στρατό να τον στηρίξει στην εκδίωξη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Πολίτες και στρατός έχουν χωριστεί σε δύο μεριές με τις διαμάχες μεταξύ τους να έχουν κοστίσει τη ζωή ήδη σε τέσσερις ανθρώπους.

Νωρίτερα σήμερα, ο Νικολάς Μαδούρο έστειλε ένα μήνυμα ενότητας, εμφανιζόμενος ανάμεσα σε στρατιώτες. Ο de facto πρόεδρος της Βενεζουέλας πέρασε στην αντεπίθεση ζητώντας από τον στρατό «να πολεμήσει τους πραξικοπηματίες». Η δήλωση αυτή του Μαδούρο προκάλεσε την ανησυχία της Ουάσινγκτον, η οποία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα.

Δύο νεαροί Βενεζουελάνοι που είχαν τραυματιστεί στις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων εναντίον του Νικολάς Μαδούρο τις τελευταίες ημέρες υπέκυψαν σήμερα, ανεβάζοντας στους τέσσερις τους νεκρούς αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, όπως έγινε γνωστό από πηγές της αντιπολίτευσης και τις οικογένειες των δύο ανήλικων.

Την Τετάρτη σκοτώθηκε στο Καράκας μια 27χρονη γυναίκα ενώ την Τρίτη είχε χάσει τη ζωή του και ένας άνδρας στην πόλη Αράγκουα.

Σύμφωνα με το OVCS, 130 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από αληθινές ή πλαστικές σφαίρες αλλά και από τα δακρυγόνα κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η νομιμότητα του οποίου αμφισβητείται από τον αντιπολιτευόμενο Χουάν Γκουαϊδό και ένα μέρος των συμπατριωτών του, κάλεσε τον στρατό να «αγωνιστεί εναντίον όλων των πραξικοπηματιών» σε ομιλία που έκανε σήμερα, την επομένη σημαντικών διαδηλώσεων εναντίον του.

«Ναι, είμαστε σε πλήρη μάχη, το ηθικό πρέπει να είναι στον ανώτατο βαθμό σε αυτή τη μάχη για να αφοπλίσουμε όλους τους προδότες, όλους τους πραξικοπηματίες», είπε ο Νικολάς Μαδούρο ενώπιον χιλιάδων στρατιωτών νωρίς το πρωί (τοπική ώρα).

Χθες Τετάρτη, ο αρχηγός του κράτους είχε δηλώσει πως «δεν θα διστάσει» να τιμωρήσει τους «προδότες», όπως τους αποκάλεσε, που ευθύνονται για την αποτυχημένη απόπειρα στρατιωτικής εξέγερσης στην οποία είχε καλέσει το πρωί της Τρίτης ο Χουάν Γκουαϊδό. Τότε, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης είχε δηλώσει ότι διέθετε την υποστήριξη στρατιωτών οι οποίοι είχαν στασιάσει.

«Πίστη πάντοτε, προδοσία ποτέ!», είπε ακόμη ο αρχηγός του κράτους στους στρατιώτες στην ομιλία του σήμερα, επαναλαμβάνοντας ένα σύνθημα που ακούγεται σε όλες τις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις της κυβέρνησης.

«Κανείς δεν μπορεί να φοβάται. Είναι η ώρα για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην ειρήνη», είπε ακόμη ο Νικολάς Μαδούρο, που διεκδικεί την πολιτική κληρονομιά του αποθανόντος προέδρου Ούγο Τσάβες (1999-2013).

Η απόπειρα στρατιωτικής εξέγερσης της Τρίτης προκάλεσε τεράστιες διαδηλώσεις κατά του προέδρου σε όλη τη Βενεζουέλα, αλλά στη διάρκεια της νύχτας ο τελευταίος δήλωσε ότι απέτρεψε μια «πραξικοπηματική αψιμαχία».

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ηγέτη της αντιπολίτεσης Λεοπόλδο Λόπεζ εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές της Βενεζουέλας, με το αιτιολογικό ότι παραβίασε τη δικαστική εντολή του 2017 με την οποία είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας, ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του ότι η εκτέλεση του εντάλματος ανατέθηκε στις υπηρεσίες πληροφοριών (Sebin).

Την Τρίτη ο Λόπες έφυγε από το σπίτι του στο Καράκας και εμφανίστηκε δίπλα στον Χουάν Γκουαϊδό, τον αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο της χώρας, σε μια κινητοποίηση εναντίον του Νικολάς Μαδούρο. Αργότερα την ίδια ημέρα κατέφυγε στην πρεσβεία της Ισπανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εκ νέου να δοθεί ένα τέλος στη «βίαιη καταστολή» στη Βενεζουέλα, όπου ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κάλεσε το στρατό να «πολεμήσει τους πραξικοπηματίες» μετά από νέες διαδηλώσεις εναντίον του.

«Οι προσευχές μας βρίσκονται στο λαό της Βενεζουέλας, στο δίκαιο αγώνα τους για ελευθερία», είπε σήμερα ο Τραμπ από τον κήπο του Λευκού Οίκου.

«Η βίαιη καταστολή του λαού της Βενεζουέλας πρέπει να τελειώσει και πρέπει να τελειώσει γρήγορα», πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι πεινούν, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν νερό σε μια από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου».

I am continuing to monitor the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom! pic.twitter.com/rtGfjQjc1u

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2019