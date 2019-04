Παπανδρέου για νίκη Πέδρο: Ισχυρά τα αντανακλαστικά των Ευρωπαίων

«Στα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την Ισλανδία, τη Σκανδιναβία και τις Βόρειες Χώρες, έρχεται να προστεθεί αυτό της Ισπανίας, με επικεφαλής τον σύντροφο και καλό φίλο Πέδρο Σάντσες και το μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς PSOE», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Παπανδρέου και προσθέτει:

«Τα αντανακλαστικά των Ευρωπαίων πολιτών αποδεικνύονται ισχυρά και ικανά για ανατροπές, αλλά και αντίσταση, απέναντι στη συντήρηση και στην απειλή που τίθεται ανοιχτά από δυνάμεις εθνικιστικές, εχθρικές στη διαφορετικότητα, αδιαφανείς και αντιευρωπαϊκές. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη Πέδρο!»

Another encouraging result for socialists coming from Spain, with SI member PSOE and dear comrade @sanchezcastejon. European citizens, once again, chose values over fear. Congratulations Pedro!

— George A. Papandreou (@GPapandreou) April 29, 2019