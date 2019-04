Γυναίκα διαιτητής στο Σαμπιονά για πρώτη φορά!

Στην αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής (28/4, 16.00) ανάμεσα σε Αμιάν και Στρασμπούρ για την 34η αγωνιστική της Ligue 1 την σφυρίχτρα θα έχει γυναίκα!

Η 25χρονη Στεφανί Φρεπάρ ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι και πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για το γαλλικό πρωτάθλημα καθώς θα είναι η πρώτη φορά που σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου της Γαλλίας επελέγη ρέφερι γυναίκα!

Η Φρεπάρ «σφυρίζει» αγώνες στη Ligue 2 από το 2014 και τώρα θα κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη κατηγορία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Αμιάν – Στρασμπούρ έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία για τους γηπεδούχους, καθώς δίνουν μεγάλη μάχη για να παραμείνουν στην κατηγορία.

#StephanieFrappart #Ligue1

Stephanie Frappart to become first female referee in Ligue 1 ⚽️

READ ▶️ https://t.co/SA9d4qUOGO pic.twitter.com/RNoWX7YSIe

— TOI Sports (@toisports) April 23, 2019