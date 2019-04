Σρι Λάνκα: Ισλαμιστική οργάνωση πίσω από το μακελειό, επιβεβαίωσαν οι Αρχές

Τοπική ισλαμιστική οργάνωση, το National Thowheeth Jama’ath (NTJ), βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις αυτοκτονίας που άφησαν 290 νεκρούς την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών στην Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα ερευνούν μάλιστα για πιθανές σχέσεις της οργάνωσης με ξένες οργανώσεις.

Εδώ και δέκα ημέρες είχε σημάνει συναγερμός στις αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας, αφού υπήρχαν πληροφορίες ότι το ισλαμιστικό κίνημα ετοίμαζε επιθέσεις κατά εκκλησιών και της πρεσβείας της Ινδίας στο Κολόμπο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Πατζίθ Τζαγιασουνταρά, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για πληροφορίες που έλαβε από «υπηρεσία πληροφοριών του εξωτερικού», κατά τις οποίες μια ισλαμιστική οργάνωση, η NTJ (National Thowheeth Jama’ath), σκόπευε να διαπράξει «επιθέσεις βομβιστών-καμικάζι εναντίον μεγάλων εκκλησιών» και της πρεσβείας της Ινδίας στο Κολόμπο.

«Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ληφθεί οι κατάλληλες προφυλάξεις» δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να «συλλάβει τους τρομοκράτες. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τρομοκρατία δεν θα εκδηλωθεί στη Σρι Λάνκα».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, οι βομβιστικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια διεθνούς δικτύου. «Δεν πιστεύουμε ότι οι εν λόγω επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από μια ομάδα ανθρώπων που περιορίζουν την δράση τους στην χώρα. Υπάρχει ένα διεθνές δίκτυο, χωρίς τη βοήθεια του οποίου αυτές οι επιθέσεις δεν θα ήταν επιτυχείς» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, τοπικά ΜΜΕ κατονομάζουν έναν ισλαμιστή ο οποίος φέρεται να βρίσκεται μεταξύ των καμικάζι – αυτοκτονίας.

Πρόκειται για τον Ζαχράν Χασίμ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ιεροκήρυκας. Μάλιστα, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Χασίμ εξαπολύει απειλές κατά των «απίστων», ενώ στο φόντο διακρίνονται να καίγονται σημαίες χωρών όπως των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Πορτογαλίας.

The terrorist behind one of the #SriLankaBlasts in #Churches was an Islamic Extremist Imam & #Tamil preacher by the name of Moulvi #ZahranHashim

Just see how he threatening #Christians & he wants only Muslims too rule #Srilanka#SriLankaTerrorAttack#SayNoToTerrorism pic.twitter.com/VHRUYkIKvq

— MODIfied Indian🇮🇳 (@MODIfiedTamilan) April 22, 2019