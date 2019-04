Το καταπληκτικό βίντεο των Μαϊάμι Χιτ για τον Ουέιντ

Ο Ντουέιν Ουέιντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο ΝΒΑ, με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, κόντρα στους Μπρούκλιν Ντες και έτσι έκλεισε την τεράστια καριέρα του έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και αμέτρητες διακρίσεις.

Η ομάδα από την Φλόριντα, τίμησε όπως ακριβώς άξιζε σε έναν θρύλο του αθλήματος στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του, κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με όλο το γήπεδο να είναι γεμάτο και να επευφημεί τον 37χρονο σταρ.

Οι Χιτ όμως χρωστούν τα πάντα στον Ουέιντ και δεν μπορούσαν απλά να τον αφήσουν έτσι. Οπότε δημιούργησαν ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από το τελευταίο παιχνίδι του «Flash» απέναντι στη ομάδα της Νέας Υόρκης.

Το βίντεο ξεκινά με τον Ουέιντ να είναι έξω από το γήπεδο και να ετοιμάζεται για το ματς. Στη συνέχεια έχει κάποια από τις καλύτερα καλάθια του, σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις του κόσμου που παρακολουθεί την τελευταία παράσταση του 37χρονου.

Το υπέροχο αυτό βίντεο τελειώνει με τον παίκτη των Χιτ να δέχεται τα συγχαρητήρια όλων όσων ήρθαν να τον δουν, με την κορυφαία στιγμή να είναι όταν βρίσκεται μαζί τους συμπαίκτες του και ενώνουν για τελευταία φορά τα χέρια στον αέρα…

Δείτε το καταπληκτικό βίντεο των Μαϊάμι Χιτ για τον Ντουέιν Ουέιντ:

The energy in Brooklyn for the closing of @DwyaneWade‘s Hall-of-Fame NBA career was absolutely mesmerizing.

Enjoy a piece of history. Enjoy Dwyane’s #OneLastDance. #L3GACY pic.twitter.com/wQWGZmTpfD

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 11, 2019