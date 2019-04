Τον 7ο καλύτερο μέσο όρο πόντων στην ιστορία του ΝΒΑ ο Χάρντεν

Η κανονική περίοδος του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε με τους Χιούστον Ρόκετς να τερματίζουν στην τέταρτη θέση της Δύσης έχοντας ρεκόρ 53-29. Παράλληλα η ομάδα του Τέξας είχε στην τάξεις της τον πρώτο σκόρερ της λίγκας, Τζέιμς Χάρντεν.

Ο «μούσιας» τελείωσε την κανονική διάρκεια του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 36,1 πόντους αγωνιζόμενος σε 78 παιχνίδια με την ομάδα του Μάικ Ντ’ Αντόνι. Ο Χάρντεν έχει πλέον τον έβδομο καλύτερο μέσο όρο στην ιστορία της λίγκας βάζοντας το όνομα του με χρυσά γράμματα στη σχετική λίστα.

Ακόμη έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει πάνω από 35 πόντους σε μια χρονιά, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την καταπληκτική κατάσταση στην οποία βρέθηκε τη φετινή σεζόν, ευελπιστώντας να έχει και ανάλογη συνέχεια στα πλέι-οφ.

Harden became the 5th player in NBA history to average 35+ PPG in a season last night. pic.twitter.com/bvG8DlILJ5

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2019