Για το Νόμπελ Ειρήνης προτάθηκε η φυλακισμένος στην Τουρκία, Ντεμιρτά

Selahattin Demirtas, co-chairman of the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP), talks to the media before casting his ballot at a polling station during the parliamentary election in Istanbul, Turkey, June 7, 2015. REUTERS/Yagiz Karahan

Ο πρώην συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος στην Τουρκία από τον Νοέμβριο του 2016, προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2019 από σουηδό πολιτικό, όπως δημοσίευσε την Παρασκευή, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Γκαζέτε Ντουβάρ. Ο Εμίρ Αλί Τουρκμέν, εκδότης του βιβλίου «Σεχέρ» (Αυγή), το οποίο έγραψε ο Ντεμιρτάς στη φυλακή, επιβεβαίωσε στην «Γκαζέτε Ντουβάρ», ότι ο σουηδός πολιτικός Τόμας Χαμάρμπεργκ, μέλος του σουηδικού κοινοβουλίου από το Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα, πρότεινε τον φυλακισμένο πολιτικό για το διάσημο βραβείο. Σε επιστολή του που έστειλε στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ο Τόμας Χαμάρμπεργκ σημείωσε ότι ο Σελαχατίν Ντερμιτάς έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο τα τελευταία 12 χρόνια στην υποστήριξη κάθε προσπάθειας υπέρ της ειρήνης μεταξύ Κούρδων και Τούρκων, καθώς και την προώθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων των γυναικών, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ και της δημοκρατίας. Ο Χαμάρμπεργκ αναφέρει, ακόμη, ότι ο κορυφαίος τούρκος πολιτικός (κουρδικής καταγωγής) έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα για την επίτευξη αυτών των αξιών. Η υποψηφιότητα για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις κατηγορίας κριτηρίων τα οποία καθορίζονται από το νορβηγικό ινστιτούτο Νόμπελ. Πηγή: echedoros-a.gr