Βενεζουέλα: Πρόωρες εκλογές ζητά ο Μαδούρο

Τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών πρότεινε στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, ο Νικολάς Μαδούρο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, την ώρα που η χώρα είναι διχασμένη μετά την αυτοανακήρυξη του Χουάν Γκουαϊδό σε πρόεδρο.

Νωρίτερα, περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους του Καράκας αξιώνοντας την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και αυτοανακηρυχθέντα μεταβατικό πρόεδρο Χουάν Γκουαϊδό να δηλώνει ότι «η αλλαγή στη Βενεζουέλα είναι πολύ, πολύ κοντά».

Επιπλέον, ο Χουάν Γκουαΐδό ανακοίνωσε ενώπιον των διαδηλωτών την άφιξη, εντός των επόμενων ημερών,ανθρωπιστικής βοήθειας για την πετρελαιοπαραγωγό χώρα στα σύνορα με την Κολομβία, με τη Βραζιλία και σε ένα «νησί της Καραϊβικής», ζητώντας από τον στρατό να επιτρέψει την είσοδό της.

«Σήμερα, ανακοινώνουμε έναν παγκόσμιο συνασπισμό για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ελευθερία στη Βενεζουέλα» είπε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης.

«Έχουμε ήδη τρία κέντρα για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας: στην Κουκουτά (Κολομβία), και υπάρχουν κι άλλα δύο, το ένα στη Βραζιλία και άλλο ένα σε ένα νησί της Καραϊβικής» σημείωσε ο ίδιος ενώπιον του πλήθους στο Καράκας.

Ο Γκουαΐδό δεν διευκρίνισε για τί είδους ανθρωπιστική βοήθεια πρόκειται.

«Τις επόμενες ημέρες, ξεκινά η συλλογή της ανθρωπιστικής βοήθειας (…) όλων όσων χρειάζονται προκειμένου η χώρα μας να επιβιώσει (…). Εσύ, στρατιώτη (…), θα έχεις στα χέρια σου την απόφαση» να επιτρέψεις την είσοδο της, πρόσθεσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Επιπλέον, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μιας νέας διαδήλωσης εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο την 12η Φεβρουαρίου.

Καλώντας τους διαδηλωτές να «συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους στους δρόμους», ο Γκουαΐδό έκανε λόγο για «δύο σημαντικές διαδηλώσεις», η μία την ημέρα της Νεότητας στη Βενεζουέλα, στις 12 Φεβρουαρίου και η άλλη σε σχέση με την άφιξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία.

Νωρίτερα, ένας Βενεζουελάνος εν ενεργεία στρατηγός κάλεσε τις Ένοπλες Δυνάμεις να επαναστατήσουν εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και να αναγνωρίσουν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό ηγέτη την ώρα που αυξάνεται η πίεση από το εσωτερικό της Βενεζουέλας αλλά και από το εξωτερικό προς τον Μαδούρο να παραιτηθεί.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter ο στρατηγός Φρανσίσκο Γιάνες της Ανώτερης Διοίκησης Αεροπορίας, λέει ότι τα περισσότερα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν ήδη αποσύρει τη στήριξή τους στον Μαδούρο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι θύμα ενός πραξικοπήματος υποκινούμενου από τις ΗΠΑ.

«Ο λαός της Βενεζουέλας, το 90% των Ενόπλων Δυνάμεων της Βενεζουέλας δεν είναι με τον δικτάτορα, είναι με τον λαό της Βενεζουέλας», αναφέρει ο Γιάνες στο βίντεό του.

As it stands, Maduro is losing the support of the Venezuelan military. ‘The time for democracy is now’, says General Francisco Estéban Yánez Rodríguez, claiming 90 percent of armed forces ‘are not with the dictator´. https://t.co/qUylH6TQ03

— Colombia Fixer (@ColombiaFixer) February 2, 2019