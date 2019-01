Υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024 με τη Γιουνάιτεντ ο Μαρσιάλ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» συζητούσαν εδώ και μήνες με την πλευρά του Γάλλου επιθετικού για νέο συμβόλαιο, με τον ίδιο να «κλωτσάει» όσο ήταν στην ομάδα ο Ζοσέ Μουρίνιο. Όταν αποχώρησε ο Πορτογάλος τεχνικός και ανέλαβε ο Όλε Γκούναρ Σολσκιερ, ο Μαρσιάλ ξεκίνησε και πάλι τις συζητήσεις για νέο συμβόλαιο και έδειχνε πιο θετικός για μια νέα συμφωνία.

Τελικά την τελευταία μέρα των μεταγραφών η Γιουνάιτεντ προχώρησε σε μια αν μη τι άλλο σημαντική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα πως ο Γάλλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024. Ο Μαρσιάλ μεταγράφηκε από τη Μονακό στο Ολντ Τράφορντ το καλοκαίρι του 2015 και σε 162 εμφανίσεις μετράει 46 γκολ με τη φανέλα των κόκκινων διαβόλων.

Δείτε την ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ:

Today just got a whole lot better! 😄 #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 31, 2019