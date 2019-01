Τα τελευταία λόγια του Σάλα μέσα από το μοιραίο αεροπλάνο [ηχητικό]

Ο Εμιλιάνο Σάλα λίγα λεπτά πριν χαθεί το σήμα του αεροσκάφους που επέβαινε είχε εκφράσει τους φόβους του στους στενούς του φίλους λέγοντας χαρακτηριστικά «μοιάζει να διαλύεται στον αέρα».

Ενώ το θρίλερ με τον εντοπισμό του μοιραίου Piper Malibu συνεχίζεται και οι αρχές δεν μπορούν με βεβαιότητα να πουν αν τα συντρίμμια που βρέθηκαν ανήκουν σε αυτό έρχονται στη δημοσιότητα ηχητικά μηνύματα του ποδοσφαιριστή.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής επέβαινε στο αεροσκάφος προκειμένου να μεταφερθεί στο Κάρντιφ και να ξεκινήσει την θητεία του στη νέα του ομάδα. Ωστόσο η χαρά του μετριαζόταν από την κούραση αλλά και τις ανησυχίες του για την κατάσταση του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τις βρετανικές και τις γαλλικές αρχές που διεξάγουν τις έρευνες, το μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο ποδοσφαιριστής και ο πιλότος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ περίπου 20 χιλιόμετρα από το νησί Γκέρνζι, χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου και χωρίς να αναφέρει οποιοδήποτε πρόβλημα στον Πύργο Ελέγχου.

«Πώς τα πάτε παιδιά; Δεν φαντάζεστε πόσο κουρασμένος νιώθω τώρα. Ήμουν στην Νάντη για να τακτοποιήσω κάποιες εκκρεμότητες, και δεν κάθισα λεπτό. Τώρα ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο που μοιάζει να διαλύεται στον αέρα. Πηγαίνω στο Κάρντιφ, είναι τρελό, και από αύριο ξεκινάω προπονήσεις με τη νέα μου ομάδα», αναφέρει η πρώτη καταγραφή του Αργεντινού.

Το δεύτερο μήνυμα που κατέγραψε και προοριζόταν στους φίλους του είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό καθώς αναφέρει καθαρά ότι φοβάται: «Τι γίνεται παιδιά, όλα καλά; Αν δεν έχετε νέα μου σε περίπου μιάμιση ώρα, ίσως πρέπει να ενημερώσετε να στείλουν κάποιον να με βρει. Αρχίζω και φοβάμαι».

Emiliano Sala sent a message to his loved ones: "I'm on the plane. It looks like it's falling apart. If in an hour and a half you do not hear from me, I do not know if they will send someone to pick me up because they will not find me … I'm scared." 😣💔pic.twitter.com/HDbt5CaWBU

